Picchiata e minacciata dal marito: per ritorsione l'uomo uccise il gatto davanti ai suoi occhi

Per quasi un anno sarebbe stata vittima di ripetuti maltrattamenti e violenze da parte del marito. Offese, limitazioni, minacce, ma anche botte e inquietanti vendette. Una situazione che è andata avanti fino allo scorso marzo, quando la donna ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Questi i dettagli della vicenda avvenuta nel Ravennate e che avrebbe coinvolto una donna e il marito di 37 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la relazione fra i due, iniziata nei primi mesi del 2021, avrebbe assunto nel giro di pochi mesi contorni ossessivi, con l'uomo che avrebbe preso il controllo dei profili social della compagna. A luglio il 37enne sarebbe poi giunto a picchiare la donna e a rivolgerle minacce se lei si fosse recata in ospedale. Dopo un momentaneo allontanamento, i due si sarebbero poi riavvicinati giungendo a sposarsi a dicembre. Nel giorno prima delle nozze, tuttavia, l'uomo avrebbe di nuovo colpito con violenza la moglie.

La donna, a quel punto, inizia a confidarsi con altre persone che l'aiutano a mettersi in contatto con associazioni che aiutono le donne vittime di violenza. Si giunge così alla scorsa primavera, quando il 37enne avrebbe compiuto l'ultima violenta ritorsione: l’uccisione, davanti agli occhi della moglie, del gatto a cui la donna era affezionata. A questo punto, lei ha sporto denuncia nei confronti del marito e sono così partite le indagini. Il gip Corrado Schiaretti ha quindi emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento, che impone al 37enne di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla moglie. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola martedì.