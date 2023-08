Picchiato e scottato con il ferro da stiro: mamma e patrigno indagati per maltrattamenti

Maltrattamenti continui, culminati con la mano scottata dal ferro da stiro come punizione. Una mamma e il patrigno di un ragazzino di origine straniera sono indagati per maltrattamenti. Le violenze sono state svelate dallo stesso giovane nei giorni scorsi davanti al Gip Janos Barlotti del Tribunale di Ravenna. Lo riferisce l'Ansa. Una vicenda che risale ad alcuni anni fa, quando il ragazzino, nato nel Ravennate, dopo aver trascorso un certo periodo all'estero, era tornato definitivamente in provincia di Ravenna, nel 2017, assieme a madre e patrigno. Da quanto emerge dalle indagini degli investigatori, per futili motivi, sarebbe stato più volte picchiato con cinture e pentole. Maltrattamenti che sarebbero iniziati quando il bambino aveva 8 anni e sarebbero proseguiti per circa cinque anni. In varie occasioni, per paura di essere picchiato, il piccolo sarebbe rimasto fuori casa. Infine nel maggio del 2022, il ragazzino è stato preso in carico dai servizi sociali e ora è ospitato in una comunità per minori. La mamma e il patrigno indagati sono difesi dall'avvocato Nicola Laghi.