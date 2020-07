Piccoli entomologi alla scoperta di insetti per contrastare la zanzara tigre

Per tutto il mese di luglio, in sette centri estivi dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano e Lugo vengono svolte attività per bambini dagli 8 ai 13 anni sul tema della zanzara tigre. Si tratta di una iniziativa legata al progetto “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre”, promosso dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia- Romagna, in collaborazione con l'Area Educazione alla sostenibilità di Arpae regionale e con il Ceas - Centro di educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna.

Nello specifico, 14 gruppi per un totale di oltre 110 bambini svolgeranno due attività laboratoriali gratuite, pratiche e coinvolgenti, pensate appositamente per il contesto nel quale si inseriscono i centri estivi. Durante i laboratori i bambini potranno conoscere più da vicino l’anatomia degli insetti, riconoscere le diverse tipologie di zanzare e trasformarsi in “detective” dell’ambiente, con l’ausilio di un apposito kit di lavoro, andando alla ricerca dei luoghi in cui trovare i campioni da osservare.

Le attività sono condotte da esperti di Atlantide. Il progetto “Contrasto alla diffusione della zanzara tigre” vuole approfondire la conoscenza della biologia e dei comportamenti delle zanzare in ambiente urbano, i rischi sanitari correlati e l’influenza dei cambiamenti climatici sull’introduzione di nuove specie invasive capaci di trasmettere malattie a persone e animali in generale.