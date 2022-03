Piedibus, parte la nuova edizione di "Siamo Nati per Camminare": oltre 600 alunni coinvolti

Lunedì 28 marzo sono partite ufficialmente le iniziative della undicesima edizione di Siamo Nati per Camminare, la campagna di promozione regionale della mobilità pedonale sicura e sostenibile, a cui ha aderito il Comune di Cervia con i tre Istituti Scolastici del territorio, coinvolgendo ben 33 classi e 627 alunni delle scuole Primarie cervesi.

Tutte le bambine e i bambini dei plessi coinvolti, con l’aiuto dei loro insegnanti, parteciperanno all’attività di compilazione delle cartoline “A che gioco giochiamo?” che incentiva a ripensare la strada come spazio di gioco per stimolare la socialità e lo sviluppo psicofisico dei bambini, riflettendo sul contesto urbano come fattore determinante per la qualità della vita dell’intera comunità. Inoltre nella cartolina sarà possibile scrivere un messaggio, anche sotto forma di rebus, rivolto al Sindaco del Comune di Cervia, Massimo Medri.

Da lunedì 28 marzo a sabato 9 aprile le scuole Primarie dei 3 Istituti Scolastici cervesi diventano protagoniste dell’iniziativa “Doppia Settimana della mobilità sostenibile”. Ogni giorno tutte le bambine, i bambini e le loro famiglie sono invitati a raggiungere la scuola utilizzando modalità di spostamento più sostenibili rispetto a quelle abituali. Durante tutto il periodo di monitoraggio, grazie al prezioso contributo degli insegnanti coinvolti, gli studenti compileranno in classe un registro delle modalità di spostamento che saranno oggetto di analisi al fine di misurare in concreto il livello di sostenibilità raggiunto grazie al loro impegno. Le classi che miglioreranno sensibilmente il loro contributo ambientale riceveranno un attestato a testimonianza del loro impegno.

Per l’occasione si segnala che grazie alla collaborazione dell’Istituto IC 2 Cervia, dei docenti e dei genitori della Scuola Primaria Manzi di Tagliata, venerdì 18 marzo è partita alle ore 8.05 dalla fontanina all’incrocio tra Via Pinarella e Viale Sicilia, la linea A del Piedibus, progetto promosso dai Servizi Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia. La linea A della Manzi sarà attiva fino al termine dell’anno scolastico e che attualmente conta un nucleo di circa 7 bambini appartenenti alla classe quinta della scuola accompagnati dai loro tenaci e motivatissimi genitori che all’ultimo anno di frequentazione della scuola si sono messi a disposizione per far ripartire la linea fermata per alcune edizioni a causa della pandemia.