Pierluigi Stefanini è il nuovo presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, riunitosi a Palazzo Paltroni, ha indicato Pierluigi Stefanini come nuovo presidente. Pierluigi Stefanini, co-presidente Asvis, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, raccoglie il testimone da Giusella Finocchiaro e guiderà la Fondazione per il prossimo quadriennio 2023-2027.