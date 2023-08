La Pigna: "Contattata Wind Tre per concordare uno spostamento dell'antenna di telefonia 5G"

"Il no granitico proferito da sindaco, giunta e Partito democratico alla richiesta di spostare l'antenna di telefonia installata recentemente nel parco Montessori, non può e non deve rappresentare il triste epilogo di questa vicenda". A dirlo è Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Città -Forese-Lidi. "É indiscutibilmente necessario cercare una soluzione affinché le parti - Wind 3 e Comune di Ravenna - concordano lo spostamento dell'antenna in un'area diversa, con un minor impatto paesaggistico e ambientale".

"La soluzione va cercata attraverso il buon senso che fino a ora non ha certo caratterizzato le scelte del sindaco de Pascale e del Comune di Ravenna. Poiché il sindaco de Pascale ha chiuso categoricamente la porta alla possibilità di aprire un dialogo con Wind 3, il gruppo consiliare de La Pigna ha preso l'iniziativa e si è fatto parte attiva contattando Wind 3 e chiedendo agli Amministratori Delegati della società, la disponibilità ad avviare un confronto con l'amministrazione Comunale di Ravenna, finalizzato ad un accordo per lo spostamento dell'antenna di telefonia mobile 5G dal Parco Montessori in altro luogo comprensivo di tutti gli aspetti legati a questa vicenda".

"Nel caso Wind Tre spa risponda positivamente alla nostra proposta, ci faremo immediatamente parte diligente con la giunta comunale affinché il confronto si apra subito. Non di meno, il gruppo consiliare La Pigna,Città-Forese-Lidi ribadirà le proposte alternative, già enunciate durante le sedute della commissione consiliare e del Consiglio Comunale di Ravenna del 3 agosto scorso".