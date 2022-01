Pinarella e Tagliata vogliono il controllo di vicinato: "Colonie fatiscenti e pineta buia ci penalizzano"

Il Consiglio di zona di Pinarella-Tagliata ha deciso di avviare le procedure per la costituzione del Controllo di Vicinato. "In seguito alle esperienze fruttuose e positive che si sono riscontrate nelle frazioni di Savio e Pisignano-Cannuzzo anche Pinarella e Tagliata intendono procedere a questa modalità partecipativa a tutela e presidio della frazione - afferma la presidente del Consiglio di zona, Claudia Zavalloni che ringrazia tutte le Forze dell’Ordine per il presidio della frazione - fortemente penalizzata dalla presenza di colonie fatiscenti e abbandonate nonché da una pineta buia".

"Un contesto che, nel corso degli anni, è sempre peggiorato e per il quale, nonostante le continue sollecitazioni, non è mai stato oggetto di soluzioni concrete e definitive - prosegue la presidente del Consiglio di zona - Pinarella e Tagliata sono località molto richieste, soprattutto da clienti che desiderano un luogo tranquillo per persone anziane e famiglie. Una clientela che desideriamo tutelare garantendogli sicurezza e possibilità di girare tranquilli nella nostra bellissima pineta che ci separa dal mare".

"Per questi motivi - chiarisce Zavalloni - abbiamo comunicato la nostra volontà di mettere a disposizione alcuni volontari e seguire le procedure formali richieste per istituire il Controllo di Vicinato, contribuendo in questo modo a monitorare il territorio sostenendo, per quanto ci sarà possibile, il lavoro delle Forze dell’Ordine. Un occhio in più che, con la giusta preparazione, si impegnerà a presidiare il territorio nell’ottica del senso civico e promozione della legalità".

"Come Consiglio di Zona - dichiara la presidente - abbiamo sempre pensato che il Controllo di Vicinato fosse un'iniziativa da attivare e promuovere. A causa della pandemia, e l'impossibilità di effettuare riunioni in presenza, abbiamo dovuto rimandare durante questi due anni. Ora, però, è urgente attivare tutte le operazioni che possano mettere in sicurezza la località, lavorando in sinergia con gli organi di sicurezza che ringraziamo per la presenza e attenzione costante. Cercheremo, intanto, di predisporre una prima squadra di volontari che siano disponibili a seguire il percorso per l’attivazione di questo strumento sperando di arrivare ad una copertura massima".

"La zona delle colonie e della pineta ci penalizza tantissimo. Sicuramente per queste zone specifiche richiediamo sempre un controllo maggiore, oltretutto la pineta è il nostro fiore all'occhiello sia dal punto di vista turistico sia per noi cittadini. Riteniamo si tratti di una zona da salvaguardare e mettere in sicurezza con illuminazione e una giusta videosorveglianza come deterrente per lo spaccio. In aumento anche gli atti di occupazione di abitazioni, che sono sempre più frequenti. Per tutte queste ragioni - conclude Zavalloni - oltre ad esortare chiunque a denunciare alle autorità preposte abusi, furti e ogni azione atta a delinquere, cercheremo di dotare Pinarella e Tagliata di uno strumento in più: il Controllo di Vicinato".