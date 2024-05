Pinarella, parte la riqualificazione del centro per disabili “I Girasoli”: ci sarà anche una comunità per minori

La Giunta di Cervia ha approvato il progetto di ristrutturazione dei locali del Centro diurno “I Girasoli”, ospitato nel Condominio solidale ex Pantera Rosa, in via Abruzzi 55 a Pinarella. Attualmente il centro socio riabilitativo diurno per disabili può ospitare fino a 15 persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale tra i 14 e i 64 anni ed è gestito dalla Coop. Sociale Consorzio Selenia. Il servizio oggi è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 per circa 235 giorni all’anno e tra i vari servizi è presente un’attività pomeridiana rivolta a minori con disturbi del comportamento denominata “Volpi” e gestita dalla Cooperativa sociale Il Cerchio.

Il progetto di ristrutturazione nasce dal bisogno emerso nell’ambito di riflessioni congiunte tra Amministrazione, Servizio Sociale Associato e soggetto gestore del Centro, che hanno evidenziato la necessità di diversificare l’offerta rivolta a disabili, minori e adulti, oltre che di specializzare e qualificare maggiormente i servizi per la disabilità. Pertanto il progetto di ristrutturazione prevede la creazione di nuovi servizi e, in particolare, la costituzione di una comunità educativa semiresidenziale destinata a ospitare minori tra i 6 e i 18 anni.

Il progetto, presentato dal Consorzio Selenia affiancato dallo studio Architecnica di Ravenna, prevede la completa ristrutturazione dei locali esistenti, con ampliamento al primo piano; la riorganizzazione dei locali a piano terra e l’ampliamento dell’attività nei locali al piano primo, in modo da poter gestire separatamente gli adulti dai bambini e adolescenti. Il piano terra dedicato ai “Girasoli” sarà totalmente rivisto con la creazione di un ampio living, un laboratorio multifunzionale, una sala tecnologica, una sala morbida, una sala da pranzo e ampi spazi dedicati alle attività assistenziali; il primo piano dedicato al servizio per minori sarà caratterizzato da spazi dal sapore casalingo che permetteranno attività educative, sociali e di tipo familiare; saranno presenti un ampio living, laboratori, camera da letto e una cucina.

L’investimento previsto è di 512 mila euro, 400 mila a carico dell’Amministrazione comunale, mentre resta a carico del gestore l’importo di 112 mila euro. La riqualificazione del Centro permetterà un’ulteriore valorizzazione della struttura polifunzionale di viale Abruzzi 55, di proprietà comunale, dove oltre ai “Girasoli” trovano spazio la comunità alloggio per anziani, nella quale vivono 18 persone e che viene gestita dall’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) di Ravenna, Cervia e Russi, e 21 alloggi, di cui 19 destinati all’emergenza abitativa, assegnati a famiglie sulla base di un progetto sociale concordato con il servizio sociale territoriale.