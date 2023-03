Roberto Cavalli alla gestione del Pineta, il sindaco: "Una garanzia per riportarlo allo splendore"

La gestione della discoteca Pineta di Milano Marittima è stata affidata al gruppo imprenditoriale capeggiato dallo stilista Roberto Cavalli, e la novità è stata accolta molto positivamente, oltre che dal custode giudiziario del locale Claudio Colatorti e dall'avvocato Marco Bigari, anche dall'amministrazione comunale di Cervia. Una realtà solida e un nome molto importante per il rilancio dell'intera località, che fa ben sperare anche i creditori della discoteca - che potrebbe riaprire già per Pasqua.

"La notizia ci riempie di soddisfazione - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Il Pineta è uno dei fiori all’occhiello della nostra località, che da sempre lega il suo nome a Milano Marittima. Insieme, la discoteca e la località, luoghi del glamour e dell’eleganza, sono cresciute e sono arrivate ai vertici del panorama turistico internazionale. L’arrivo in città dello stilista di fama mondiale Roberto Cavalli, il cui nome è legato alla moda e al lusso, porta una ventata di freschezza in città ed è una garanzia per poter riportare il Pineta allo splendore. Questo risultato, raggiunto in tempi brevissimi, ha visto il coinvolgimento e l’impegno di molti e non era per nulla scontato. L’amministrazione comunale continuerà a dialogare con la nuova realtà imprenditoriale, per fare in modo che il Pineta possa riaprire nel più breve tempo possibile, per attirare turisti e offrire loro un ambiente e un divertimento di alta qualità".

