Pineta di Marina Romea devastata. Il Comitato: "Uno scempio, follia pura. Ci costituiamo parte civile"

Il Comitato Cittadino Lidi Nord Ravennati si unisce allo sdegno di quanto successo nell'area pinetale a ridosso del fiume Lamone, dove un'ampia fascia di alberi è stata devastata. "Pieno apprezzamento per le richieste del consigliere comunale Alvaro Ancisi e piena solidarietà e collaborazione all'assessore Costantini per tutte le verifiche che stanno attuando gli organi comunali e gli inquirenti a cominciare dal corpo dei Carabinieri Forestali - scrive il comitato -. Ci aspettiamo piena chiarezza sui fatti, chi sono le persone coinvolte e per quale folle motivo è stato compiuto questo scempio. Perché per mettere in atto una cosa del genere è chiaro che chi ha deturpato la nostra pineta deve avere avuto una disponibilità di uomini, mezzi e attrezzature non comuni a un semplice giardiniere".

"La zona era anche habitat ideale di piante spontanee e spesso si poteva ammirare una orchidea conosciuta come "Ofride verde-bruna", che siamo riusciti a fotografare, oltre che un acquitrino popolato da piccoli animali palustri - dice il presidente Massimo Fico -. Tutta la nostra comunità è sbigottita, incredula e amareggiata per quanto accaduto e per questo motivo, raccogliendo le istanze dei nostri compaesani, il consiglio direttivo del nostro comitato ha deciso di costituirsi parte civile in ogni procedimento giudiziario che verrà avviato, augurandoci che altri vogliano seguire il nostro esempio".