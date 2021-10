Crolla un pino sul cancello di una casa: vari interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo

I Vigili del fuoco di Ravenna sono stati occupati in circa sei interventi in tutta la provincia per recuperare rami o interi arbusti abbattuti da pioggia e vento

La violenta ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Romagna ha causato diversi danni in varie zone, anche nel Ravennate. Oltre all'albero caduto su due auto in sosta a Faenza, i Vigili del fuoco di Ravenna sono stati occupati in circa sei interventi in tutta la provincia per recuperare rami o interi arbusti abbattuti da pioggia e vento. Tra questi, un pino giovedì sera è precipitato sul cancello di un'abitazione di viale Zara, a Marina di Ravenna, fortunatamente senza causare feriti.

"Ennesimo albero sradicato dopo l’intervento effettuato dal Comune di Ravenna qualche mese fa - commentano dalla lista civica la Pigna in riferimento al pino di Marina - Gli eventi atmosferici estremi stanno divertendo sempre più frequenti ed é necessario prevenire situazioni di pericolo come queste. Durante la recente campagna elettorale abbiamo proposto di utilizzare le celle vegetative, sistemi che inseriti sotto l’asfalto permettono alle radici dell’albero di crescere e affondare nel terreno sottostante. Questo garantisce la crescita sana dell’albero, che diventa più stabile, ed evita l’annoso problema dello smottamento di asfalto e marciapiedi".