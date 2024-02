Pioggia di coriandoli, sorrisi e sano divertimento per il Carnevale dei Ragazzi

Via di Roma e le strade di Punta Marina sono tornate a colorarsi di coriandoli, sorrisi e sano divertimento grazie all’appuntamento con il Carnevale cittadino, organizzato dal Comitato Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna e dalla Diocesi. “Giocando in allegria” è il tema scelto dal Comitato e ognuna delle parrocchie partecipanti l’ha interpretato a modo suo. San Biagio (che quest’anno sfila con un gruppo a piedi) si è ispirato a “La vita, come gli scacchi, vince il matto”, San Paolo e il Redentore lanciano la sfida “Giochiamo a carte scoperte”, il carro di Santa Maria in Porto è intitolato “Smp Monopoli. Edizione speciale 2024”, Porto Fuori sceglie Minnie e topolino come personaggi di riferimento, Marina di Ravenna punta tutto sui Lego con “Un mare di mattoncini”, San Rocco su “Super Mario e i suoi amici” e Punta Marina ha fatto rivivere la magia del “Punta Park”. Torna anche quest’anno il carro di Santa Teresa dedicato a “Il gioco dell’oca della solidarietà”. Quest’anno sono sette i carri che sfileranno con un coinvolgimento di nove parrocchie. I vincitori da battere sono San Rocco, che l’anno scorso aveva sfoggiato un carro British, e il tandem San Biagio-San Vittore. Torna anche il concorso fotografico Giorgio Re dedicato alla foto più bella del Carnevale. L’immagine vincitrice vincerà un piatto in ceramica e diventerà il biglietto da visita della prossima edizione del Carnevale, com’è successo alla foto di Maria Chiara Paperetti, vincitrice dell’anno scorso.