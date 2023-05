Il Sillaro rompe gli argini: case sommerse dall'acqua, un'intera zona evacuata

Il torrente Sillaro ha rotto gli argini a causa delle abbondanti piogge che persistono su tutto il ravennate, dove è attiva un'allerta meteo in certe zone anche 'rossa'. Nel pomeriggio di oggi si è verificata la rottura degli argini del Sillaro in prossimità di via Merlo in località Villa Serraglio, tra Massa Lombarda e Conselice, dove si sta allagando la zona di campagna adiacente. Molto difficile la situazione in prossimità della rottura dell'argine. Ai residenti nelle vie Cardinala e Montalbotto (territorio di Conselice e comuni limitrofi) è stato dato l'ordine di evacuare le proprie abitazioni. Gli agenti della Polizia Locale Bassa Romagna sul posto per avvisare i cittadini. Il Comune fa sapere che è stato allestito per l'emergenza un punto di accoglienza per la notte presso il Palazzetto dello sport. Nella zona compresa tra Conselice e Massa Lombarda sono al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco di Ravenna, impegnate a portare soccorso alla popolazione con l'utilizzo di gommoni, con personale specializzato nel soccorso acquatico e con l'intervento dell'elicottero "Drago" del reparto volo di Bologna.

Il Comune invita i cittadini residenti nell'area tra area via Merlo e Villa Serraglio a salire ai piani superiori delle abitazioni in attesa delle verifiche sull'estensione della rottura. Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili nella sezione dedicata alla Protezione Civile a cui si accede dalla home page del sito www.labassaromagna.it. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.

In generale si raccomanda di non recarsi su argini e in prossimità dei corsi d’acqua su tutto il territorio, le passerelle sono già state chiuse e lo stato dei ponti sarà monitorato in corso di passaggio delle piene. In altre zone del ravennate sono state chiuse strade, ponti e passerelle pedonali a causa del maltempo. Il Comune di Lugo ha provveduto a chiudere in via precauzionale un tratto di circa 1,3 chilometri di via Sottofiume, tra la strada provinciale 17 e via Lombardina (fiume Santerno).

Attenzione anche lungo l'argine del fiume Senio. Come fa sapere il Comune di Cotignola, il livello del fiume sta ulteriormente salendo a causa delle costanti piogge sulla collina. Per questo, in via precauzionale la Protezione Civile ha deciso di portare sacchi di sabbia sull'argine in prossimità del ponte. Il sindaco Luca Piovaccari: "Raccomando la massima prudenza e di evitare assolutamente spostamenti se non strettamente necessari. Ricordo che per ogni segnalazione è operativo il numero verde 800.072525. Ricordo inoltre che abbiamo attivato il sistema di allertamento telefonico Alert System (al quale è possibile iscriversi qui: https://www.alertsystem.it/ selezionando Unione dei Comuni della Bassa Romagna), il cui utilizzo si prevede in caso di allerta rossa".

Problemi anche in Romagna Faentina, Nel territorio casolano, le piogge hanno portato al movimento franoso di alcune parti di terreno creando, per fortuna, solo disagi alla circolazione. Allagamenti nel pomeriggio di martedì si sono verificati anche nella zona di Riolo Terme, nella vallata del fiume Senio. Nel Comune di Riolo chiuso il Ponte dei Crivellari, in via Caduti dei Crivellari, in località Borgo Rivola. A Faenza sono state chiuse via Lapi e via Comerio in prossimità del fiume Lamone, dove si segnalano autobotti in azione per aspirare l'acqua esondata. Inoltre la Circonvallazione è stata chiusa in entrambi i sensi fra la rotatoria donatori di sangue (Cappuccini/via Canalgrande) e via Argnani. Anche il comune di Castel Bolognese avvisa la popolazione di limitare al massimo gli spostamenti e tenersi lontani dai corsi d'acqua e dagli avvallamenti. Come misura di estrema cautela, soprattutto per chi abita presso i fiumi, è consigliabile portarsi ai piani alti, evitando di scendere in cantine e scantinati.

