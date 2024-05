Pioppi di viale Galilei, Italia Nostra: "Prima capitozzati, poi abbattuti. Strage di alberi anche a Lido di Savio"

Si scatena l'ira di Italia Nostra per i 62 pioppi che saranno abbattuti in viale Galilei perché ritenuti dal Comune ammalorati e pericolosi per la circolazione. "La furia dei taglialegna non conosce sosta - commenta l'associazione - Nel 2018 i pioppi furono sottoposti ad una scandalosa capitozzatura che li aveva ridotti al solo tronco. Ora si scopre che ben 62 pioppi sono malati e vanno abbattuti". Per Italia Nostra l'abbattimento sarebbe però strettamente legato alla capitozzatura, una pratica che, per "gravi danni che provoca", sarebbe "vietata dal Regolamento del verde del Comune di Ravenna", precisa l'associazione. "Viene invece abitualmente praticata ovunque, sia dal pubblico che dal privato, dove i cittadini vedono l’esempio, e buttano i loro denari convinti che l’albero abbia bisogno di una bella sfoltita".

"E così, il giro di capitozzatori, agronomi, taglialegna senza scrupoli, vivai, dottori forestali, progettisti e via dicendo muove i flussi di denaro, mentre amministratori sempre più ignoranti o disattenti trattano gli alberi come oggetti di consumo, semplici numeri senza qualità ed età ricollocabili e “compensabili” ovunque", attacca Italia Nostra. L'associazione poi punta il dito contro "la strage gratuita dei pluridecennali, folti, bellissimi e sanissimi pini domestici del viale Romagna a Lido di Savio a causa del cosiddetto “Parco Marittimo”. Decine di segnalazioni ci sono giunte, e mostrano marciapiedi ancora in perfetto stato: ma la strage è già iniziata, così come l’assolato squallore della nuova sistemazione. Senza dimenticare che l'abbattimento di alberi di valore deprezza anche gli immobili".