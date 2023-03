Piove dentro al centro commerciale: danneggiato un negozio di abbigliamento

Piove dentro al negozio dell'Esp. E' successo questa mattina al centro commerciale di via Bussato durante il temporale. La pioggia è riuscita a infiltrarsi all'interno del negozio di abbigliamento 'T-Age by Tagiuri', danneggiando della merce in vendita.

"Si è tappato un tubo collegato a una grondaia che corre all'esterno del nostro negozio, creando un danno abbastanza importante - spiega Raffaele Tagiuri, titolare nei negozi omonimi insieme ai suoi fratelli - Stiamo valutando capo per capo per verificare quanta merce si sia danneggiata, in più bisognerà vedere con il tempo se si è rovinato anche il pavimento in legno".

"Per fortuna sembra che abbiano trovato la causa e il negozio ha già riaperto - continua l'imprenditore - C'è stata la massima collaborazione da parte di Igd (società che gestisce il centro commerciale, ndr), che ringrazio tantissimo. Hanno chiuso l'accesso al negozio e hanno assorbito l'acqua senza che fosse necessario l'intervento dei pompieri, il personale dell'Esp è stato encomiabile".