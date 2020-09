"Beccati" a fare pipì nel parco: maxi multa e daspo urbano per due 'sporcaccioni'

Ancora degrado ai Giardini Speyer, con una serie di multe della Polizia locale di Ravenna. Da martedì gli agenti dell'Ufficio Antiabusivismo Commerciale, in collaborazione con l'Ufficio Centro Storico, sono stati impegnati in un'attività di vigilanza dell'area del giardino Speyer. Tra le sanzioni più "curiose", due persone sono state beccate a fare pipì nei giardini e per questo sono state multate con una sanzione di 3.333 euro ciascuno, oltre ad aver ricevuto il conseguente ordine di allontanamento - il cosiddetto "daspo urbano”, con obbligo di allontanamento dal luogo del fatto entro 48 ore.

Altre due persone sono state multate in quanto trovate in due a bordo di un monopattino elettrico, omologato per una sola persona. Tre, invece, le persone multate per violazioni all'ordinanza antivetro. Gli agenti hanno poi fermato un'auto che stava circolando sul marciapiede di viale Pallavicini e un'altra persona che viaggiava in senso vietato nello stesso viale. Nell'ambito del servizio sono state identificate 27 persone, controllate 22 auto e sono state comminate 29 sanzioni.