"Beccato" a fare pipì vicino alla basilica: maxi multa da oltre 3400 euro

Nel corso del pomeriggio di lunedì sono stati predisposti dalla Polizia Locale di Ravenna ulteriori controlli straordinari del territorio. Il servizio, finalizzato al contrasto di fenomeni di degrado urbano e di disordine sociale in grado di turbare la pubblica tranquillità, ha interessato i giardini Speyer e le zone limitrofe, consentendo di identificare complessivamente 18 persone, di cui 14 straniere.

Un uomo, sorpreso a urinare in prossimità della Basilica di San Giovanni, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e colpito da ordine di allontanamento. Il comportamento è sanzionato dall'art. 726 c.p. (depenalizzato), il quale prevede una sanzione di 3.333 euro, e dall'art. 6, comma 1, reg. Polizia Urbana che prevede una sanzione di 100 euro. La sanzione complessiva, pertanto, è stata di 3.433 euro.

Una coppia di cittadini italiani è stata controllata mentre, inginocchiata sul pavimento di uno dei porticati del centro storico, era intenta a chiedere l'elemosina: entrambi sono stati sanzionati per violazione del Regolamento di Polizia Urbana ed è stato applicato l'ordine di allontanamento.

Cinque stranieri sono stati sanzionati per consumo di bevande alcoliche in aree vietate: uno nella zona della stazione ferroviaria, i rimanenti nell'area verde nei pressi del Mar. Per tutti sono scattate le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Comunale del Verde.