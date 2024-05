Il piromane del distributore evade dalla struttura in cui era ai domiciliari: arrestato di nuovo

Nuovi guai per il 25enne straniero recentemente resosi protagonista dell’incendio appiccato al distributore di benzina 'Coil', all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli. Martedì scorso l'uomo, già arrestato due volte nel giro di due giorni, si è allontanato dalla struttura sanitaria in cui stava scontando la misura degli arresti domiciliari.

Rintracciato prontamente dagli equipaggi della Polizia di Stato, l’uomo è stato nuovamente arrestato per la terza volta per evasione e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Il piromane a metà aprile, prima dell'incendio, era già finito in manette con l'accusa di rapina ai danni di un connazionale, anch'egli senza fissa dimora. Nel 2023, invece, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a prendere a calci alcune auto. Nella stessa giornata, le volanti sono intervenute per arrestare un uomo che aveva aggredito e rapinato la moglie.