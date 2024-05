Terza evasione in sei giorni per il piromane del distributore: sarà piantonato in ospedale

Sembra incredibile, ma è successo davvero: il piromane che aveva appiccato l'incendio al distributore di benzina 'Coil', all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, è riuscito a evadere di nuovo per la terza volta in meno di una settimana. Il 25enne, originario del Mali, domenica si è allontanato nuovamente dal reparto psichiatrico dell'ospedale, nel quale si trovava - e si trova - agli arresti domiciliari dopo il pericoloso atto incendiario, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze.

L'uomo era riuscito a evadere già due giorni prima, venerdì scorso, e ancora prima il martedì. Ma alle sue spalle c'è una lunga storia: già a metà aprile, prima dell'incendio, il piromane era già finito in manette con l'accusa di rapina ai danni di un connazionale, anch'egli senza fissa dimora. Nel 2023, invece, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a prendere a calci alcune auto.

E così domenica il 25enne si è allontanato nuovamente dal'ospedale, venendo raggiunto dalle forze dell'ordine che lo hanno immobilizzato per poi riportarlo in psichiatria - tra l'altro pare che non siano stati solo tre i tentativi di fuga, ma solo questi tre sarebbero effettivamente riusciti. Per provare a evitare una quarta evasione, il giudice per le indagini preliminari - dopo aver convalidato l'arresto - ha disposto che l'uomo venga piantonato 24 ore su 24 in ospedale, dove sta scontando i domiciliari. Il piromane, infatti, è ritenuto un soggetto pericoloso. La notizia è riportata sui quotidiani locali in edicola mercoledì.