Piscine e campi da gioco: quasi 1 milione di euro per 3 impianti sportivi del Ravennate

Il diritto allo sport, una priorità. Continua a crescere il Piano dell’Emilia-Romagna per rendere gli impianti sportivi più belli, sicuri e funzionali alle esigenze di chi lo pratica, a tutti i livelli. Sono 29 in tutto i progetti, presentati dai Comuni con meno di 15mila abitanti e dalle Unioni dei Comuni, che saranno finanziati con oltre 8,6 milioni di euro dell’ultimo bando previsto dal Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Opere che genereranno un investimento complessivo di 12,6 milioni di euro, compresa la quota di cofinanziamento degli Enti locali.

Verranno finanziati dai tre ai quattro interventi in ciascuna provincia. A quasi tutti è stato concesso il massimo dei contributi erogabili, pari a 300mila euro, per i seguenti stanziamenti regionali nel territorio: 900mila euro a Comuni della Città metropolitana di Bologna e delle province di Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Forlì-Cesena; 862mila euro in quella di Ferrara, 1,2milioni in quella di Parma e altrettanti in quella di Rimini.

“Stiamo attuando, ampliandolo ogni volta, un Piano senza precedenti- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha illustrato la rosa dei nuovi progetti finanziati in conferenza stampa insieme al capo della segreteria politica della Presidenza della Regione, Giammaria Manghi-. E per rimanere in campo sportivo, la nostra è una vera e propria maratona, che stiamo facendo per dare ai Comuni la possibilità di migliorare e innovare le proprie strutture. La stiamo correndo insieme per arrivare a un traguardo strategico: perché mettere a disposizione dei tantissimi sportivi e appassionati, così come di tutte le persone, e soprattutto dei giovani, impianti e spazi moderni è obiettivo comune, che contribuisce alla cifra qualitativa del nostro territorio, anche in termini di valorizzazione e attrattività. Per questo continueremo a investire sullo sport e sull’impiantistica sportiva, al fianco di Comuni ed Enti locali”.

Con quest’ultimo bando, salgono a quasi 180 gli interventi finanziati in questi anni in altrettanti Comuni attraverso il Piano regionale, per uno stanziamento complessivo della Regione di quasi 52 milioni di euro (43 milioni nei bandi precedenti) e un investimento generato che supera i 120 milioni di euro.

Verso una nuova dotazione di fondi

Anche stavolta è stata intercettata una grande richiesta di sviluppo delle strutture sportive: 243 i progetti presentati dai Comuni, 39 dei quali da Comuni con più di 15mila abitanti, quando era una priorità premiare quelli con meno di 15mila abitanti. Una spinta, però, che la Regione non intende vanificare: già in questo bando la dotazione iniziale è stata aumentata di 3 milioni di euro rispetto ai 5,7 milioni inizialmente previsti, e nei prossimi mesi, fra fine 2022 e inizio 2023, è intenzione della Giunta mettere a disposizione dei territori una ulteriore, importante dotazione economica. Proprio per continuare a rispondere positivamente alla progettualità messa in campo dalle amministrazioni comunali.

Gli interventi in provincia di Ravenna

Per quanto riguarda la provincia ravennate sono tre gli interventi finanziati con 300mila euro ciascuno. In progetto la riqualificazione degli impianti e messa in sicurezza della piscina delle Terme di Brisighella, gli interventi di ammodernamento, messa in sicurezza e riqualificazione della piscina intercomunale e del Centro civico di Rossetta e gli interventi di ammodernamento con messa in sicurezza del parco sportivo 'La Tana' e dell'impianto per il gioco tennis di Conselice