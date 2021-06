Pisignano: foto, musica e applausi per i 500 anni della Pieve di Santo Stefano

Si è svolto nella serata di sabato a Pisignano di Cervia un doppio evento: il 10° compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana (2011-2021) e il 500° anniversario della riedificazione della Pieve di Santo Stefano Protomartire in Pisignano (1521-2021). Per l'occasione si è proceduto all'inaugurazione della mostra fotografica che ripercorre la storia di ieri e di oggi della pieve e della comunità parrocchiale di Pisignano, della presentazione di una bellissima pubblicazione in quadricromia dedicate ai 500 anni della riedificazione della Pieve, ed infine per concludere la serata il coro Ad Novas diretto da Monica Poletti e accompagnato da cinque professori di musica con quintetto d'archi che si sono esibiti fra gli applausi a scena aperta dei presenti.

Per l’occasione di questa ricorrenza erano presenti, fra gli altri, i rappresentanti del comitato organizzatore composto da: don Lorenzo Lasagni parroco di Pisignano, Paola Novara (che ha raccontato gli aspetti più salienti della raccolta dell'illustrazione che lei ha curato e i contenuti più importanti), Gabriele Zelli, Renato Lombardi e Gianni Grandu coordinatore e il presidente del Consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo Anna Altini (che ha proceduto con il taglio del nastro con le altre istituzioni della mostra).

Dopo il saluto iniziale del coordinatore degli eventi Gianni Grandu, che ha tracciato brevemente come si è arrivati alla costituzione del gruppo e al lavoro di squadra, ha sintetizzato quelli che saranno gli eventi in programma quest'anno nella Pieve. Si è soffermato sull'importanza della realizzazione dei due momenti culturali quello sulla mostra fotografica e quello sulla illustrazione storica, che rappresentano due “perle” che rimarranno anche in futuro e permetteranno a tante persone di conoscere in modi diversi la storia di questa pieve e della sua comunità.