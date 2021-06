Pisignano, il decennale dell'associazione solidale: "In questi anni devoluti oltre 46mila euro"

Si è svolta a giugno la decima assemblea ordinaria della associazione Francesca Fontana di Pisignano (Cervia). Davanti a soci e invitati è stata l’occasione per tracciare un bilancio dei primi 10 anni di attività. "Il 2021, segna per noi, un traguardo importante - raccontano i responsabili dell'associazione -, dieci anni di vita associativa. Era il 14 febbraio 2011 quando si trovarono insieme i 13 'soci fondatori' per costituire davanti al notaio l’associazione culturale Francesca Fontana. Da allora e dai soci fondatori che ringraziamo, di strada ne abbiamo fatta tanta oggi siamo oltre 170 soci attivi tra ordinari e sostenitori, che danno spessore e credibilità alla rappresentanza nelle nostre comunità che, attraverso gli anni e la breve storia si è fatto in questo periodo che segna una prima tappa".

"Negli anni, infatti, l’associazione si è andata caratterizzando e costruendo con un suo stile e valori la forma associativa che si voleva dare a questa nuova entità, nata sotto il segno di “Francesca” e raccogliendo le cose buone che ci ha lasciato questa giovane ragazza, di cui conoscete bene i suoli ideali, e coniugando sempre questi valori positivi e solidaristici come principali finalità - continua l'associazione - 10 anni di attività, trascorsi insieme grazie innanzitutto al sostegno e condivisione del nostro percorso dagli associati e sostenitori che hanno creduto fin da subito su questa associazione e nel suo gruppo dirigente, dando quella forza iniziale per andare avanti e costruire legami, prendersi cura, creare coesione e socialità, e di averlo fatto con serietà, credibilità, integrità, correttezza, lealtà e trasparenza".

L'associazione Francesca Fontana ricorda anche i propri 'traguardi di solidarietà', con una serie di iniziative benefiche e di sostegno portate a compimento in questi anni per un totale complessivo di 46.874 euro. Nuovo obiettivo per l'associazione, che celebra con un nuovo logo i 10 anni di attività, sarà una nuva sfida: "un progetto dedicato proprio alle nostre fragilità denominato 'Porte di Comunità' che partendo dalla nostra proposta, con la preziosa collaborazione (che in questi ultimi anni si è maggiormente rafforzata) del consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo e le associazioni sportive Asd Grama e Del Duca Grama: insieme per riuscire a portare ulteriore servizi alle nostre comunità".