Dalla pista per biglie 'ballerina' alla zattera con la bandiera della pace: le idee dei bimbi per il progetto "Eureka"

Una zattera battente bandiera della pace e una pista per biglie ballerina: sono i progetti creati dai giovanissimi inventori della scuola elementare di San Zaccaria che si sono aggiudicati la tappa romagnola del concorso “Eureka! Funziona!” promosso da Confindustria Romagna e Federmeccanica, per avvicinare al saper fare i bambini che inventano, progettano e costruiscono un giocattolo meccanico utilizzando un kit con materiali vari (motorini, elastici, ruote, porta batterie, bastoncini, tondini di legno e ferro, filo elettrico). Nella sede dell’istituto sono stati premiati gli alunni e le alunne delle classi quarta e quinta che hanno realizzato giocattoli tecnologici (v. descrizione sotto) valutati da una giuria composta da Stefano Gismondi, presidente dell’ente di formazione Il Sestante Romagna, Antonella Bandoli, presidente del comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio, e Filippo Emiliani di CEMI.

Le attività sono state effettuate in squadra per stimolare la cooperazione e il lavoro di gruppo, impegnando gli alunni per venti ore nell’arco di circa otto settimane. L’edizione 2024, dedicata alla meccanica, è stata sviluppata in collaborazione con l’Associazione Insegnamento Fisica e l’Istituto Italiano di Tecnologia. I due progetti vincitori, uno per classe, saranno presentati all’evento nazionale conclusivo che si svolgerà a Torino il 16 maggio, insieme a quelli delle scuole di tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa. Confindustria Romagna ha consegnato alla scuola un buono da mille euro per materiali scolastici. Alla premiazione sono intervenuti l’assessore comunale alla Cultura, Fabio Sbaraglia, la dirigente scolastica Pierangela Izzi, Edera Fusconi, presidente del Consiglio territoriale di Castiglione e Graziano Foschi, presidente del comitato cittadino di San Zaccaria e promotore del progetto nella scuola.

“L’inventiva e la creatività che tutti abbiamo da bambini è una risorsa naturale preziosissima: crescendo viene un po’ messa da parte, quando invece ne abbiamo molto bisogno anche sul luogo di lavoro, nel percorso di studi, in tutto l’arco della nostra vita – afferma Tomaso Tarozzi, vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’Education – un patrimonio che va mantenuto vivo e rispolverato: dopo le esperienze nelle scuole superiori, volentieri abbiamo ospitato questa iniziativa nazionale che guarda ai più piccoli”.