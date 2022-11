La ciclabile 'Anello del sale' a Cervia si farà: finanziata con i fondi del Pnrr

L’amministrazione comunale di Cervia ha approvato il progetto per la realizzazione della Ciclabile ‘Anello del sale’. L’opera dal costo complessivo di 2.550.000 euro è finanziata con contributo statale dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’importo di 2.400.000 e i restanti 150.000 a carico delll’amministrazione comunale. Il contributo fa parte del fondo più complessivo del PNRR destinato al comparto delle Saline e alle Pinete che ammonta a 6,5 milioni di euro e che comprende oltre alla Pista ciclabile ‘Anello del sale’, il Centro visite Saline, il Museo del governo delle acque, la valorizzazione del Parco naturale, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima, la realizzazione della torre di avvistamento.

L'amministrazione comunale infatti ha candidato una serie di progetti, fra cui la Pista ciclabile ‘Anello del sale’ che fa parte del Parco del Delta del Po, grande comparto ambientale che è stato individuato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come uno dei 14 "grandi attrattori culturali" destinatari di interventi strategici per rilanciare la cultura e il turismo italiani in modo sostenibile e innovativo.

Il progetto si propone di potenziare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del Parco del Delta del Po attraverso una serie di interventi che, in modo sinergico, agiscono lungo alcune linee di azione fra cui i “Percorsi natura ed escursionistici: potenziamento dei percorsi turistico - naturalistici ed escursionistici e del sistema di visita e di accoglienza”.

La pista parte dal Centro visite Saline, fiancheggia la Salina Camillone, prosegue a fianco della Strada Provinciale 254 fino all’Hotel Ficocle, poi fiancheggia la Strada Provinciale n.6 fino al canale circondariale, prosegue nella carraia adiacente al canale circondariale fino alla via Ficocle e termina all’incrocio con la Strada Statale Adriatica. Per chiudere l’anello si sta concludendo l’iter autorizzativo del porgetto della ciclabile già finanziato, che dalla via Ficocle arriverà al Centro visite Saline.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Il Comune di Cervia può vantare ben circa 40 chilometri di piste ciclabili esistenti riconosciute a livello regionale. La ciclabile “Anello del Sale” ha l’obiettivo di implementare l’offerta di percorsi ciclo naturalistici di cui è già dotato il territorio comunale, sviluppando ulteriormente modalità di fruizione “slow” del territorio cervese. Inoltre offrirà la possibilità a turisti e cittadini di poter usufruire di nuovi percorsi ciclabili all’interno di un contesto naturalistico di grande fascino e qualità ambientale, inserendo la rete cicloturistica comunale in un contesto più ampio del sistema nazionale “Bicitalia” rappresentato dalla dorsale Adriatica”.