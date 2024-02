Una pista ciclabile per via Stradone: un progetto da quasi 2 milioni sostenuto da Conad

La strada verrà allargata e ci sarà anche una pista ciclabile: fa passi in avanti il progetto di riqualificazione di via Stradone a Ravenna. Nei giorni scorsi, infatti, il dirigente del Servizio Strade del Comune, Gianluca Rizzo, ha dato il via libera al progetto definitivo di allargamento di via Stradone e realizzazione della ciclabile nel tratto compreso tra via Canale Molinetto e la Rotonda Germania. Un progetto allo studio almeno dal 2017, che rientra nell'ambito del comparto "Antica Milizia" inerente alla nascita di un nuovo centro commerciale Conad e che vede appunto come soggetto attuatore Cia-Conad, la quale sosterrà tutti i costi dell'opera. Ora il progetto, che ha un importo complessivo di 1.903.091 euro, senza oneri finanziari a carico del Comune, finirà sul tavolo della Giunta comunale per l’approvazione finale. Dopo di che si potranno avere tempistiche meglio definite sulla realizzazione della nuova ciclabile e anche sulla ricostruzione del ponte sullo scolo Lama.

Il progetto iniziale, infatti, comprendeva anche "il rifacimento del ponte carrabile di Via Stradone" sullo scolo Lama. Tuttavia "l’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte" è stato "stralciato" dal progetto a carico della cooperativa a seguito dei danni alluvionali. Questo perché il rifacimento del ponte di via Stradone nel frattempo è stato inserito nell’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione Figliuolo "tra gli interventi mirati" per le più urgenti necessità di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. Il Comune comunque precisa che il progetto, pur rimodulato, "garantirà comunque una realizzazione unitaria in termini di funzionalità come rappresentato dal progetto originario" e inoltre Cia-Conad "provvederà comunque a monetizzare al Comune i costi che lo stesso non sosterrà per il previsto allargamento del ponte nel rispetto degli impegni già assunti con il Comune, quale contributo per la realizzazione di opere afferenti alla zona d’intervento".

Il progetto

Dunque le spese per il rifacimento del ponte sulla Lama (così come quelli presenti in via Trieste e via Romea Sud) rientrano sotto la competenza statale. Il progetto a carico della cooperativa riguarda così "l’allargamento di via Stradone e la realizzazione di una pista ciclabile da Via Canale Molinetto alla Rotonda Germania" e avrà "l’obiettivo di migliorare la funzionalità del tracciato di via Stradone e nel contempo incrementarne il livello della sicurezza". Lungo il tracciato della strada sono previste due nuove rotatorie: la prima in corrispondenza dell’intersezione fra via Levi e via Casadei, e la seconda posta all’intersezione con via Antica Milizia "che sarà realizzata da altro soggetto attuatore e con altro procedimento autorizzativo". Via Stradone perciò sarà articolata in tre tratti: il primo da via Canale Molinetto alla nuova rotatoria su via Casadei/via Levi; il secondo giungerà fino alla nuova rotatoria su via Antica Milizia; il terzo infine proseguirà fino a Viale Europa. Il progetto quindi insisterà su percorso totale di oltre 800 metri. L’intervento prevederà anche "attraversamenti pedonali, fermate bus, piazzole per cassonetti, marciapiede fronte lotti esistenti a sud di Via Antica Milizia, riasfaltatura della strada, rifacimento della segnaletica, interramento della linea aerea Enel, reti fognarie". I tempi del progetto non sono ancora definiti, anche a causa delle ultime modifiche necessarie, perciò si dovrà aspettare il passaggio decisivo in Giunta e la stipula della nuova convenzione entro 30 giorni.