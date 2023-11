Si torna a pattinare: taglio del nastro per la pista di ghiaccio a Cervia

Aprirà alla presenza del sindaco di Cervia Massimo Medri sabato 11 novembre alle ore 15.00 la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza Garibaldi. Se le temperature permetteranno la permanenza del ghiaccio, la pista sarà funzionante già dalle prime ore del pomeriggio.

Si tratta di una grande pista che misura 450 metri quadri dotata di un motore refrigerante di nuova generazione a basso consumo. Lungo il perimetro della pista, su americane come in un palcoscenico, saranno montate luci che cambiano colore, palle luminose come in discoteca e verranno prodotte suggestive nevicate che faranno da cornice ai momenti più magici di questo inverno.

L’evento rientra nel cartellone Cervia Christmas Family ovvero del Natale a Cervia, che prevede un ricco programma di iniziative fino al 7 gennaio 2024. Orari di apertura: festivi ore 10:30 – 22.00, prefestivi ore 10:30 – 23:00, feriali ore 15:30 - 20:00.