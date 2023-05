Enpa propone un'adozione, ma niente cani o gatti: a cercare casa è un pitone reale

Sulle pagine di canili e associazioni animaliste siamo abituati a vedere foto di cani e gatti in cerca di una nuova casa, al limite criceti o coniglietti. Ma questa proposta di adozione è decisamente più insolita.

La sezione ravennate di Enpa, l'ente nazionale di protezione animali, ha infatti diramato un appello per trovare una nuova casa a un pitone reale. Il suo proprietario, spiegano dall'Enpa, è deceduto e i suoi familiari non sono in grado di occuparsene.

Si tratta di un pitone reale di ben 27 anni e lungo quasi un metro e mezzo, provvisto di documenti cites. Il pitone reale, non velenoso e dal carattere timido, è particolarmente indicato alla vita domestica. Si nutre principalmente di piccoli roditori come gerboa, topi o gerbilli. Il pitone in cerca di adozione si trova ad Alfonsine. Per informazioni chiamare Cinzia al numero 333892453.