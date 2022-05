Più benessere per tutti: torna la Giornata volontaria senza auto a Faenza

Dopo l’ottimo riscontro avuto l’anno scorso, le cinque associazioni della rete e l’associazione Cinquanta per Mille, con il Patrocinio del Comune di Faenza e la Consulta del Volontariato, in collaborazione con il Museo Carlo Zauli e con il supporto della BCC ravennate forlivese e imolese come Green Partner, organizzano sabato 14 e domenica 15 maggio la seconda edizione della Giornata Volontaria Senza Auto a Faenza. Due splendide giornate dall'anima eco-friendly rivolte alla cittadinanza ricche di iniziative car free a contatto con la natura, la cultura e il movimento.

La Giornata Volontaria Senza Auto è una manifestazione importante nata per sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di vita delle persone con disabilità, sostenere le loro famiglie e diffondere i valori dell’inclusione, della solidarietà e della sostenibilità. Inoltre gli organizzatori si propongono di coinvolgere le persone con disabilità nell'organizzazione e gestione di un evento life style come specchio dei propri piccoli eventi quotidiani, incoraggiare la cittadinanza a riscoprire e preservare la bellezza ed integrità del proprio territorio, stimolare uno stile di vita più sano per se stessi e per l'ambiente e accrescere la sensibilità per l'inclusione, il volontariato e la mobilità sostenibile.

Sono state coinvolte le associazioni del territorio che si occupano di ambiente, inclusione, cultura e sport nella consapevolezza che per “educare al cambiamento” bisogna “essere insieme il cambiamento”. Ogni associazione proporrà attività in quattro categorie esperienziali: Inclusione, Ecologia, Movimento e Cultura. Completa il tuo percorso e vinci Più benessere per te! È la sfida proposta dal gruppo Disabilità Faenza a chi parteciperà alle 4 diverse esperienze nelle 4 diverse categorie.