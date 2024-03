Più di 1400 nati nel 2023, 1 su 4 per parto cesareo: i numeri del punto nascite di Ravenna

Nel 2023 sono nati 1430 bambini a Ravenna, il 25% nato con parto cesareo, il 20% con induzioni del travaglio, 63% sono state le gravidanze a conduzione medica e il 42% delle nascite ha richiesto l'analgesia peridurale. Sono questi i numeri resi noti venerdì da Ausl Romagna relativi al Punto nascite dell'ospedale di Ravenna. "Far nascere il proprio bambino/la propria bambina a Ravenna è una scelta consapevole della partoriente e della coppia genitoriale. Per questo, è necessario offrire loro tutte le informazioni utili in merito ai servizi offerti, dalla gravidanza alla nascita del bambino/a e nel periodo successivo - afferma l'azienda sanitaria - Nel corso degli anni si è strutturato e ulteriormente rafforzato un percorso che vede la stretta connessione dei servizi offerti dai Consultori Familiari e dal Punto Nascita Ospedaliero. Servizi che hanno l’obiettivo di essere disponibili, ben organizzati e conformi, nella qualità delle prestazioni, a quelle che sono le raccomandazioni sulle buone pratiche che devono favorire “una buona gravidanza e una buona nascita del bambino”.

Consultori

Il percorso nascite parte dai consultori. Nel corso del 2023 sono state seguite presso i Consultori Familiari dell’ambito di Ravenna 756 gravidanze; 1482 in tutta la Provincia. L'unità operativa di Ravenna-Faenza-Lugo ha preso in carico circa il 62% delle gravide residenti nella Provincia. Il servizio prevede per tutte le donne gravide, che ne fanno richiesta, un triage ostetrico (telefonico e/o in presenza): la donna/coppia viene accolta, prenotata nel percorso di presa in carico. Al contatto viene programmata la prima visita con l’ostetrica, entro la 9° settimana (una presa in carico precoce è un indicatore di buon esito della gravidanza). Durante la visita, l’ostetrica definisce il rischio per quella gravidanza (gravidanza a basso rischio/gravidanza a rischio).

La pianificazione dell’assistenza ostetrica prevede: alla 11-13 settimana la visita con il ginecologo, che viene effettuata congiuntamente dal medico e dall’ostetrica di riferimento per quella gestante (le due figure rimarranno le stesse per tutto il corso della gestazione); richiesta degli esami ematici come da Linee Guida Nazionali e prenotazione diretta, tramite il programma CUP, degli esami necessari per il controllo successivo; offerta della diagnosi prenatale che prevede il test combinato/NIPT (prelievo Ematico e Ecografia Translucenza Nucale) e l’ecografia morfologica.

La prenotazione avviene o direttamente da parte dell’ostetrica del consultorio o attraverso un punto di prenotazione comune per tutta la provincia (Ravenna, Lugo, Faenza/Forlì). La presenza del punto di prenotazione unico (CUP prenatale autogestito) consente di poter avere una programmazione ottimale di questi esami su tutta la provincia. Gli esami sono erogati presso le sedi primarie dei Consultori Familiari e i Punti Nascita della provincia. La scelta è di prossimità per la gestante. Le visite, gli esami laboratoristici e strumentali sono gratuiti. A partire dalla seconda metà del 2023 sono state evase tutte le richieste per questi esami (sia quelle delle gravide seguite in consultorio che quelle in libera professione); lo stesso trend, come da programmazione, è stato mantenuto nel primo mese del 2024 e la previsione è che permanga tale per tutto il 2024. Questo è stato possibile anche grazie all’acquisizione di nuovi professionisti con le competenze necessarie e all’acquisto di ecografi di alta fascia.

Il punto nascita

Il Punto Nascita di Ravenna è classificato di secondo Livello (HUB), per assistenza dedicata anche alle Gravidanze ad Alto Rischio sia materno che fetale, e per la Prematurità, ovvero l'accoglienza di nati dalla 29esima settimana di gravidanza). Il Punto nascita si avvale della presenza H24 di un team di specialisti dedicati che comprendono: Ostetrica, Ginecologo, Anestesista, Neonatologo.

Le attività del punto nascita prevedono la presa in carico ostetrica di tutte le pazienti, il percorso per l'analgesia peridurale, visite guidate alle sale parto su prenotazione, assistenza one-to-one in sala parto con possibilità di metodiche non farmacologiche di contenimento del dolore, disponibilità H24 di Parto-analgesia, taglio cesareo "dolce" con possibilità del padre in Sala operatoria, percorso di assistenza psicologica in tutte le fasi della gravidanza in caso di bisogno, dimissione dall’ospedale con ritorno alle cure territoriali, percorso dedicato alla Cura del Perineo (“Amici del Perineo”): iniziato alla 28° settimana di gravidanza, prosegue con una valutazione alla dimissione dal nostro Punto Nascita per proseguire con eventuali raccomandazioni riabilitative nel territorio, precoce attaccamento della mamma e del bambino, sostegno all’Allattamento Materno e informazioni alla nascita rivolte alla coppia genitoriale sulle buone pratiche sui “Primi 1000 giorni di vita” del bambino.