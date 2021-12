Più di un incidente al giorno, tante auto sequestrate e ubriachi alla guida: il 2021 della Polizia locale

Con la chiusura dell'anno, anche per la Polizia locale della Bassa Romagna è tempo di bilanci. Come già avvenuto nel 2020, anche per il 2021 numerose risorse sono state impiegate per i controlli delle norme anticovid, in particolare per il rispetto delle quarantene e dei provvedimenti di isolamento dei cittadini positivi al virus. Dal 6 dicembre, inoltre, si sono aggiunti gli accertamenti sul possesso del Green Pass rafforzato e sul rispetto dell’uso della mascherina laddove obbligatori.

Sul fronte dei controlli di Polizia stradale, nonostante i primi mesi del 2021 siano stati caratterizzati da una mobilità ridotta dovuta alle norme contro la diffusione del virus, con la ripresa delle attività economiche e delle lezioni scolastiche in presenza si è assistito a un incremento del numero degli incidenti stradali, che a metà dicembre hanno superato i 400, di cui tre con esito mortale e 224 con feriti. Nel solo mese di giugno la Polizia locale ne ha rilevati 50. Si è registrato inoltre un incremento dei casi di guida in stato di ebbrezza (54 sono state le violazioni accertate), in molti casi emerse proprio a seguito di sinistri stradali.

I numerosi posti di controllo per il rispetto della velocità e dei transiti ai varchi e in prossimità dei box hanno permesso di individuare e sanzionare un numero importante di veicoli non in regola. Sono stati sequestrati 283 veicoli che risultavano sprovvisti dell’assicurazione e accertate 31 violazioni nei confronti di conducenti con patente di guida revocata o mai conseguita. Nell’ambito delle altre attività istituzionali, 3 sono state le persone arrestate dalla Polizia locale in flagranza di reato.

La comandante della Polizia locale della Bassa Romagna Paola Neri comunica che nei prossimi giorni, in occasione delle festività natalizie, "saranno ulteriormente incrementati i controlli del territorio con ulteriori pattuglie anche appiedate e ciò sarà possibile grazie all’ulteriore sforzo e impegno dei propri agenti che si sono resi disponibili a effettuare turni straordinari. Ringrazio inoltre quei cittadini che durante i controlli effettuati nelle attività commerciali e nei mercati hanno mostrato gratitudine verso gli operatori - conclude la comandante - che hanno controllato centinaia di persone per il regolare possesso del Green Pass".