Più sicurezza su via Rustica: approvati lavori di manutenzione per oltre 4 chilometri

Con l’approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo-esecutivo saranno programmati i lavori di manutenzione straordinaria di Via Rustica, che dalla Sp 27 via Cella arriva fino alla via Abbadia a San Pietro in Vincoli, per un totale di 4 chilometri e 600 metri. Si tratta di un investimento di 450mila euro per il ripristino della pavimentazione usurata e il rifacimento delle banchine laterali con riporto di misto granurale stabilizzato e della segnaletica orizzontale e verticale.

“È un intervento estremamente importante – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – e che era pianificato relativamente alle strade utilizzate, per circa dieci mesi, come viabilità alternativa in seguito alla chiusura della statale 67 Tosco Romagnola, per consentire i lavori di messa in sicurezza della porzione di Ravegnana a seguito del crollo parziale della chiusa di San Bartolo. Con questa manutenzione straordinaria, oltre a quelle già realizzate in via Trova e via Viazza, completiamo un intervento per la messa in sicurezza di quel territorio”. I lavori saranno affidati all’interno dell’Accordo quadro nell’ambito del piano degli investimenti 2021/2023.