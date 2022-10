Più sicurezza vicino a scuola: nuovi divieti di fermata a Faenza

In via Laghi a Faenza, nel viottolo che conduce alla scuola per l’infanzia ‘Giardino dei sogni’, per consentirne la percorribilità in piena sicurezza per chi accompagna i bambini è stato deciso il divieto di fermata sulla destra dello stradello stesso. In via Carchidio, invece, è istituito il divieto di fermata nel tratto tra via Silvio Pellico e via Forlivese nelle giornate in cui si svolge l’attività scolastica, in questi orari: dal lunedì al venerdì, dalle 7.40 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 13.10. Divieto di fermata anche il lunedì, martedì e giovedì, dalle 16 alle 16.40 mentre i mercoledì e i venerdì, divieto di fermata dalle 15.45 alle 16.40. Il sabato, divieto di fermata dalle 7.40 alle 8.30 e dalle 12.10 alle 13.10.