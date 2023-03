Pizza e sushi a domicilio: nuovo servizio di consegna nei paesi della Bassa Romagna

Cresce il servizio di Deliveroo in Emilia-Romagna. La piattaforma dell’online food delivery infatti estenderà a marzo il suo servizio anche a Fusignano, Cotignola e Massa Lombarda. In questi centri della provincia, l'azienda conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider.

Anche dai tre paesi del ravennate sarà possibile ordinare i piatti dei propri ristoranti preferiti o la spesa utilizzando l'app, selezionando il ristorante nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l’asporto attraverso la funzione “ritiro” -, consultare il menù verificando i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.

Un'opportunità anche lavorativa: chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito. I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta sempre via web.