Pizze a tema per la Notte per Dante: Inferno, Purgatorio e Paradiso

In occasione della Notte per Dante e in onore del settecentesimo della morte del Sommo Poeta, la pizzeria ravennate MadyPizza ha creato tre pizze dedicate alle cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Le pizze si potranno gustare per tutto il weekend e in particolari occasioni durante il periodo delle celebrazioni. Un’idea creativa che si unisce alle tante iniziative previste per la "notte bianca" ravennate e il settecentenario.

Eugen Ungureanu, pizzaiolo del locale che ha appreso con passione questo mestiere arrivato in Italia dalla Romania 20 anni fa, ha ideato le pizze rendendo visivamente e con gli ingredienti l’immaginario dantesco per offrire un modesto omaggio a Dante attraverso la sua “arte” culinaria: per l'Inferno ha usato mozzarella, tonno, rucola, peperoni rossi e peperoncini piccanti ripieni; per la Purgatorio impasto al cacao, nutella, zucchero filato, zucchero a velo e granella di pistacchio; per la Paradiso mozzarella, fiori di zucca e uovo.