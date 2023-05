La pizza napoletana arriva a Lido di Savio: l'impresa di famiglia apre il terzo locale

L'avventura è partita nel 2017, nel mezzo c'è stata una pandemia che ha messo in ginocchio molte attività nel campo della ristorazione, poi gli investimenti sono aumentati, con una seconda apertura a Forlì. Adesso arriva la terza: "La Vesuviana" supera i confini comunali per sfornare pizze anche a Lido di Savio durante l'estate.

“Un'apertura al mare è sempre stata nelle nostre idee – racconta il titolare Gaspare Taiuti – e quest'anno ci è capitata l'occasione: abbiamo trovato un locale che era stato ristrutturato durante il Covid, ma che non aveva ospitato aperture continuative. Lo abbiamo rimesso a posto e stiamo finendo i lavori in questi giorni”. L'imprenditore e la mamma Virna non si fermano mai: l'impresa di famiglia cresce quindi ancora, dopo il secondo locale solo da asporto aperto nello scorso gennaio in via Zanchini a Forlì, e ora arriva anche in Riviera.

“La nuova pizzeria sarà sullo stile di quella a San Martino in Strada, con circa 130 coperti di cui una quarantina all'aperto. Siamo a Lido di Savio in via Romagna 100, apriremo a fine mese e resteremo aperti fino a settembre, tutte le sere e, nei sabati e domeniche di luglio e agosto, anche a pranzo. Ora siamo alla ricerca di personale, che avrà comunque un impiego anche d'inverno nei due locali a Forlì - assicura il titolare - Nel nuovo locale andrò io personalmente e ho già una piccola squadra che lavorerà con me, ma stiamo cercando un aiuto pizzaiolo, due camerieri e un lavapiatti, con i quali speriamo di replicare l'ottimo rapporto che abbiamo con il personale di Forlì, considerato che ci sono dipendenti con noi sin dal primo giorno”.

Anche a Lido di Savio, accanto alla pizza napoletana ad alta idratazione, ci saranno i dolci e le specialità fritte. “Siamo partiti quasi per gioco, ora siamo felicissimi e orgogliosissimi, perché facciamo quello che ci piace”, conclude l'imprenditore.