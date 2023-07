Plastica sulla spiaggia, Parco del Delta: "Non è colpa nostra, ma dell'ignoranza diffusa"

"Rifiuti plastici di ogni genere" nella spiaggia libera di Lido di Classe. Una situazione segnalata a RavennaToday da una lettrice che si interrogava sulle responsabilità dell'ente che presiede la protezione di questa area, considerata riserva marina. "La pulizia della spiaggia viene fatta annualmente, a mano, ogni anno tra ottobre e metà marzo. Poi ci fermiamo per non disturbare gli uccelli nidificanti. Non è colpa nostra se l'ignoranza diffusa fa si che il mare porti così tanta plastica", risponde con una nota il Parco del Delta del Po Emilia Romagna. "Peraltro, quest'anno ne è certamente arrivata in maggior quantità a causa dell'alluvione. La spiaggia verrà nuovamente pulita, a partire da ottobre - conclude l'ente gestore della riserva marina - L'anno prossimo, a luglio, sarà di nuovo piena di plastica. Non per colpa degli Enti gestori, né perché è una riserva integrale".