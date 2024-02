Pnrr, 3 miliardi alle province per le scuole. De Pascale: "Nessun ritardo e risultati eccellenti"

“Gli investimenti di quasi 3 miliardi di euro Pnrr assegnati alle Province per costruire nuove scuole sicure, accoglienti, moderne stanno procedendo con una tempistica pienamente in linea con quella fissata dal Pnrr: ci sono 1725 progetti eccellenti che avanzano spediti e senza ritardi. Un risultato di cui siamo fieri e che abbiamo condiviso oggi con il Ministro Fitto. Il Pnrr è stato ottenuto dal Governo Conte, predisposto dal Governo Draghi e ora è attuato dal Governo Meloni: è una sfida del Paese che ci vede tutti impegnati nel raggiungere un risultato. La collaborazione tra le istituzioni che ha distinto questo percorso è la chiave per vincere questa sfida”. Lo ha detto Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente di Upi (Unione province italiane) al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi convocata dal Ministro per il Pnrr Raffaele Fitto sulla quarta relazione del Piano.

“Condividiamo le preoccupazioni di Anci sulla certezza delle risorse per il finanziamento delle opere che sono uscite dal Pnrr, questione che deve trovare risposta nel decreto-legge su cui il Governo è al lavoro. Come UPI, la prossima settimana incontreremo il Ministro Fitto proprio per verificare altre questioni che potranno trovare risposta nel decreto, a partire dalle nostre richiesta di prevedere misure che consentano il pieno coinvolgimento delle Province negli interventi programmati per la trasformazione digitale del Paese, con risorse mirate e strutture adeguate e la copertura dei maggiori costi degli interventi che ad oggi stanno gravando sugli enti locali”.