Pnrr: approvati gli ultimi due progetti esecutivi, riguardanti Palazzo Abbondanza

La Giunta comunale di Bagnacavallo ha approvato venerdì 28 aprile gli ultimi due progetti esecutivi riguardanti le importanti opere che prenderanno il via nel corso dell’anno grazie a circa 5 milioni di euro di finanziamenti ministeriali ottenuti dal Comune sulla rigenerazione urbana nell’ambito del Pnrr. In particolare, l’approvazione ha riguardato i due progetti di recupero del complesso di Palazzo Abbondanza (2 milioni e 600mila euro) con cui si procederà sia alla realizzazione di una nuova struttura nella corte interna a servizio del centro sociale che alla ristrutturazione dell’immobile, destinato a ospitare anche spazi per le associazioni del territorio.

I due progetti per Palazzo Abbondanza si aggiungono a quelli, già approvati nelle settimane scorse, relativi all’ex convento di San Francesco (un milione e 400mila euro), all’ex mercato coperto (400mila euro) e al Centro Culturale Le Cappuccine (400mila euro).

"Con l’approvazione degli ultimi progetti esecutivi – spiega la sindaca Eleonora Proni – siamo ora nelle condizioni di completare l’avvio dei bandi di gara riguardanti gli interventi di rigenerazione urbana finanziati con il Pnrr. Accanto al grande impegno dei nostri uffici, va sottolineata la collaborazione e la celerità della Soprintendenza nell’autorizzare tutti i cinque progetti presentati dal nostro Comune. Questo ci permette di rispettare le tempistiche che ci eravamo prefissati per restare all’interno dei vincoli nazionali stabiliti dal Pnrr, che per gli interventi di rigenerazione urbana prevedono ad oggi l’avvio delle opere entro il prossimo autunno.

Con questi lavori intendiamo dare un forte impulso al recupero del centro storico, rinnovando fortemente dal punto di vista funzionale e dell’efficientamento energetico i principali contenitori della nostra città. Tutto ciò contribuirà inoltre a rendere Bagnacavallo ancora più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico. L’impegno per la rigenerazione urbana ha caratterizzato tutto il mandato dell’Amministrazione comunale e ora grazie anche ai fondi del Pnrr ci consentirà di valorizzare e dare nuova vita ai grandi edifici storici che rappresentano un importante patrimonio per la comunità".

Sempre in tema di Pnrr, si sta ora lavorando per giungere nelle prossime settimane all’approvazione dei progetti esecutivi riguardanti gli edifici scolastici, vale a dire la messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola primaria (217.000 euro) e l’adeguamento sismico della scuola materna di Bagnacavallo (600mila euro), intervento di recente finanziato.



--