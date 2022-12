Pnrr, de Pascale: "Discutiamo con l'UE le tempistiche, siamo nel pieno di una bolla speculativa"

"L'Italia rispetterà la tempistica e non saremo inadempienti, ma dobbiamo discutere con l'Unione Europea, perché non possiamo non valutare che ci apprestiamo a mettere a terra gli investimenti nel pieno di una bolla speculativa. Non si tratta di chiedere dilazioni per inadempienze, ma di valutare insieme per essere certi che il Piano sia attuato nelle condizioni migliori". Lo ha detto il Presidente di Upi (Unione province italiane) MIchele de Pascale intervenendo all'evento annuale Pnrr 2022 promosso dalla Commissione Europea in collaborazione con il Minsitero per gli Affari Europei, Sud, politiche di Coesione e Pnrr e il Ministero dell'economia nella Salone d'onore della Caserma Laria della Guardia di Finanza.

De Pascale ha poi sottolineato l'urgenza di procedere con le riforme: "Occorre spingere sulla semplificazione e sulla velocizzazione dei procedimenti, accelerando sulle riforme a partire dalla riforma degli appalti e da quella dei servizi pubblici". Il presidente dell'Upi ha poi ricordato gli interventi Pnrr in capo alle Province: "Oltre 3,4 miliardi per investimenti sulle scuole secondarie superiori, che ci permetteranno di garantire ad un milione di studenti medi, dei due milioni e mezzo totali, scuole più efficienti, innovative, ecologiche e in grado di supportare al meglio la formazione culturale e sociale delle nuove generazioni".