Pnrr, incontro formativo in Prefettura sull’attività di monitoraggio e rendicontazione

In Prefettura a Ravenna si è tenuto il primo incontro formativo sulle funzionalità del “Sistema ReGis”, ossia sul software elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato, che permette il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e sui principali adempimenti in materia da parte dei Comuni della Provincia di Ravenna.

All’incontro, promosso dalla Prefettura, d’intesa con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Ravenna, hanno partecipato, oltre ai componenti del “Presidio Unitario Pnrr” costituito presso la Prefettura, i rappresentanti di tutti i Comuni della Provincia e un esperto digitale del “Progetto 1000” della Regione Emilia Romagna-Task Force di Ravenna. In totale oltre 50 rappresentanti dei vari Enti interessati ai progetti Pnrr. Sono intervenuti il Prefetto Castrese De Rosa, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Cinzia Farinelli ed esperti formatori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia in presenza che in collegamento da Roma i quali hanno illustrato approfonditamente ai partecipanti le funzionalità e le potenzialità del programma “ReGis”.

Nel corso dell’incontro formativo, tramite delle simulazioni informatiche, sono stati mostrati ai rappresentanti dei Comuni i principali adempimenti di monitoraggio e rendicontazione, con un focus specifico sugli argomenti di maggiore interesse per i soggetti attuatori. Ampio spazio è stato dato alla risoluzione di quesiti da parte dei partecipanti che hanno manifestato forte apprezzamento per l’iniziativa ed auspicato l’organizzazione di ulteriori incontri formativi di supporto ai Comuni. Il Prefetto e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato hanno assicurato la propria disponibilità per consentire di raggiungere gli obiettivi programmati e di svolgere tutti gli adempimenti necessari al conseguimento dei traguardi del Piano.

“La Prefettura, come sempre, garantirà il necessario supporto ai Comuni della Provincia – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – per consentire il raggiungimento degli ambiziosi target e "milestone" fissati nel Pnrr. Nonostante gli eventi alluvionali di maggio e le altre criticità connesse ai fenomeni meteorologici estremi, i Comuni della Provincia stanno assicurando performance amministrative di ottimo livello in materia di Pnrr e stiamo lavorando affinché si crei un virtuoso circolo di collaborazione che consenta di concretizzare gli sforzi finora fatti, a dispetto di ogni difficoltà”.

“Siamo pronti ad organizzare a breve anche a Ravenna – ha affermato il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Cinzia Farinelli – incontri singoli con i Comuni in modo da poter offrire la massima collaborazione sui progetti di ogni Amministrazione anche con simulazioni pratiche. Presto procederemo a promuovere anche questo tipo di incontri con i rappresentanti di ciascun Comune per analizzare nel dettaglio le attività da svolgere da parte di tutti gli operatori e risolvere eventuali criticità procedurali".