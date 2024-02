Pnrr e rigenerazione urbana, a Faenza una campagna di comunicazione dedicata alla 'città che cambia'

Lunedì 19 febbraio, dalle ore 17 alle 19, nel Salone dell’Arengo di Palazzo del Podestà, si terrà l’evento di lancio di ‘FareFaenza – La forza di una comunità’, campagna di comunicazione che racconterà il percorso di trasformazione che sta vivendo Faenza grazie ai progetti legati al PNRR e non solo, attivi sul territorio. Per l’occasione, nel Salone dell’Arengo verranno installate dieci strutture espositive che ospiteranno, sotto forma di testi e immagini, il racconto dei cantieri e dei progetti più rappresentativi del cambiamento in corso nel territorio di Faenza e della Romagna Faentina. I progetti protagonisti hanno a che fare con l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza delle strutture pubbliche, la viabilità, lo sport e la cultura, il sociale e la transizione digitale.

Dopo l’evento di lancio di lunedì 19, seguiranno due convegni, in programma giovedì 29 febbraio e giovedì 7 marzo, entrambi nel Salone dell’Arengo, dalle ore 17 alle 19. Il primo incontro, dal titolo "Uno sguardo al futuro: la rigenerazione urbana a servizio di sicurezza, mobilità e sostenibilità”, sarà un focus sui progetti relativi alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco, alla stazione di Faenza e alla velostazione di Castel Bolognese. Il secondo convegno, "La città cambia volto: la rigenerazione urbana degli spazi pubblici di Faenza”, sarà focalizzato sui quattro progetti PNRR del Comune di Faenza già avviati: Teatro Masini, Palestra Ivo Badiali, Palazzo Esposizioni e Campo cross Monte Coralli. L’esposizione a Palazzo del Podestà sarà visitabile anche sabato 24 e domenica 25 febbraio dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, e, negli stessi orari, sabato 2 e domenica 3 marzo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.