Pochi posti nei centri estivi, parte la petizione. Udi: "Le difficoltà delle famiglie diventino priorità della politica"

Nei giorni scorsi è partita una petizione online indirizzata al Comune di Ravenna, e sottoscritta da oltre 300 persone, che protestano per il numero insufficiente di posti nei Cren e Crem (centri estivi per nidi e materne). "Nel nostro Comune di Ravenna, molte famiglie si trovano in difficoltà soprattutto durante i mesi estivi (luglio e agosto) a causa della chiusura degli asili/materne e restano puntualmente escluse dalle graduatorie dei Cren comunali. Questo crea un problema significativo per i genitori che lavorano e non possono permettersi altre forme di assistenza per i loro figli", si legge nella petizione.

Sul tema intervengono anche Udi (Unione donne in Italia) e Casa delle donne di Ravenna: "Da sempre i nostri servizi per l’infanzia sono esempi per tante realtà italiane e non solo, ma come rilevammo due anni fa nel seminario promosso da Udi per ricordare i 50 anni dall’approvazione della legge nazionale sui nidi, è giunto il momento di affrontare le criticità della nostra realtà: in particolare, i criteri e le modalità di accesso ai nidi, le liste di attesa, l’esternalizzazione dei servizi e il rapporto con il privato. Criticità che, come dimostra la petizione, sono tuttora esistenti e si vedono in tutta la loro urgenza e complessità: i mancati finanziamenti del governo nazionale (100.000 posti-nido tagliati dal governo), l’ insufficiente durata dei congedi parentali, in modo particolare quelli paterni, una organizzazione sociale ed economica di tipo patriarcale che relega il lavoro femminile nella precarietà e nella discriminazione salariale, l’assenza di reali politiche di conciliazione che si sostengono prevalentemente sul lavoro di cura gratuito delle donne".

"È del tutto evidente che questi temi necessitino di essere una priorità nelle agende della politica, delle organizzazioni sindacali e sociali e delle istituzioni - continuano Udi e Casa delle Donne - Proprio per questo, il Comune, l’istituzione più vicina alle persone e direttamente coinvolta nell’erogazione dei servizi per l’infanzia, non può esimersi dall’aprire un confronto, come richiesto dalla stessa petizione. Noi pensiamo che il confronto sia urgente e che il Comune di Ravenna debba assumersi la responsabilità politica di trovare soluzioni adeguate a soddisfare le richieste delle famiglie, reperendo le risorse economiche e professionali necessarie".