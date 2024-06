Pochi taxi a Ravenna: sei nuove licenze, agevolazioni per i veicoli attrezzati per gravi disabilità

È prossima la pubblicazione del bando con il quale saranno assegnate sei nuove licenze di taxi, di cui due destinate all’impiego di mezzi attrezzati per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarrozzamento.

Preliminarmente, nel corso dell’ultima seduta, la giunta comunale ha stabilito i criteri per l’indizione del pubblico concorso stesso. In particolare, il valore delle licenze sarà di 90mila euro, a seguito di una ricognizione del valore medio del mercato locale delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Sarà prevista un’agevolazione pari al 15% riferita alle licenze di veicoli attrezzati per il trasporto di disabili gravi.

Inoltre, il rilascio delle nuove licenze sarà vincolato all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, secondo le disposizioni in vigore dell’Unione europea. Considerato che risulta necessario fornire un servizio di trasporto il più capillare possibile, sarà previsto l’obbligo per i titolari delle nuove licenze di dotarsi di un servizio di interconnessione tecnologica che permetta la connessione tra utenti e taxisti.

Sono quindi ora in corso di preparazione tutti gli altri atti necessari alla pubblicazione del bando di concorso che, per quanto riguarda il Comune di Ravenna, saranno tutti adottati entro la fine di giugno. Il bando dovrà essere pubblicato anche sul Bollettino della Regione Emilia Romagna e, in considerazione delle date di pubblicazione di quest’ultimo, l’uscita effettiva, della quale sarà data comunicazione, è prevista per i primissimi giorni di luglio.

“Stiamo dando una risposta concreta – dichiara l’assessora al Commercio Annagiulia Randi - alla carenza di taxi a Ravenna, un problema tangibile e annoso, e alle esigenze di una città in forte sviluppo come la nostra. L’impegno, nei confronti della cittadinanza e delle associazioni di categoria, di mettere a bando le nuove licenze entro la metà del 2024, dopo un approfondito e condiviso percorso di analisi della situazione e ricerca della miglior soluzione possibile, in seno al consiglio comunale e alla commissione consultiva, è pressoché rispettato. Una promessa mantenuta che siamo certi sarà una valida risposta alle necessità di mobilità di cittadini, lavoratori e turisti”.