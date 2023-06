'PodDare', da Ravenna al Mondo: la piattaforma di podcasting del Comune di Ravenna

"PoDare. Da Ravenna al Mondo" è uno spazio multiculturale, multilingue, giovane e creativo, che raccoglie storie, approfondimenti, racconti, esperienze e punti di vista da ascoltare e da creare. Si tratta della piattaforma di podcasting del Comune di Ravenna che sarà presentata martedì 20 giugno, alle 17 ad Ubuntu Officina formativa, nell’Orto botanico di piazzetta Serra a Ravenna. Nata come sperimentazione nell’ambito del progetto Dare, finanziato dall’Unione europea con UIA - Urban Innovative Actions, la piattaforma PoDare si è rivelata uno strumento innovativo e dalle grandi potenzialità. Ora è popolata da podcast ideati e prodotti da giovani ravennati nell’ambito di diversi laboratori e progetti.

Al momento sono otto le rubriche ospitate dalla piattaforma, che affrontano temi diversi, attuali e stimolanti. Geografia, storia, cultura, geopolitica e attualità, ma anche viaggi, giochi di ruolo, opportunità, storie ed esperienze di vita: questi alcuni dei contenuti che si possono trovare su PoDare, uno spazio in costante evoluzione e aperto a nuove idee, proposte e contributi che desidera entrare nel piano di arricchimento formativo del territorio del Comune di Ravenna.

PoDare è un percorso plurale e partecipato, portato avanti in primis da Informagiovani, che ospita e coordina le attività di podcasting collaborando con sempre nuove realtà del territorio, concretizzando un percorso rivolto alle giovani generazioni che, attraverso uno strumento digitale che si sta sempre più affermando, quello del Podcast, favorisce la socializzazione e l’acquisizione di competenze digitali avanzate. Una sperimentazione nata in Darsena che è diventa un percorso di innovazione sociale e conferma come la rigenerazione urbana sia un’operazione complessa che deve coinvolgere le giovani generazioni anche con modalità nuove per raccontare la città e raccontarsi come comunità cosmopolita.

L’appuntamento è stato fissato per il 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, quale momento festoso e di condivisione tra tanti giovani. Rilevante è stato il coinvolgimento dei ragazzi dei progetti SAI, in particolare minori stranieri non accompagnati, che hanno trovato nel podcast uno strumento di espressione, ma soprattutto uno spazio di incontro e condivisione con altri coetanei. Nel progetto sono tanti sono i soggetti coinvolti, dal Centro Europe Direct della Romagna alla Casa delle Culture, dall’Associazione Asja Lacis alle Cooperative Sociali Librazione, CIDAS e Sol.co.

PoDare, sviluppata su “spreaker” e disponibile su “spotify”, ospita al momento otto podcast creati da gruppi di adolescenti e giovani nell’ambito di diversi progetti:

- Barbabietole da zucchero. Un podcast geo-storico che racconta in ogni episodio un diverso paese del mondo. Geografia, storia e politica, ma anche cultura, tradizioni e curiosità, raccontate anche grazie al prezioso contributo di ragazze e ragazzi originari dei luoghi esplorati. https://www.spreaker.com/show/barbabietole-da-zucchero

- Nice to meet you. Un podcast nato dal laboratorio di auto-narrazione coordinato da Asja Lacis APS. Ragazze e ragazzi dal mondo si incontrano a Ravenna e raccontano la propria storia e le esperienze di vita che li legano alla città. https://www.spreaker.com/show/nice-to-meet-you_5

- PoDare Live. Un podcast che esplora e racconta la Darsena attraverso eventi e progetti che vi si svolgono, intervistando chi vi partecipa e chi li organizza. https://www.spreaker.com/show/PoDare-live

- Concrete. Un podcast che tratta di muri fisici, vecchi e nuovi, costruiti nei paesi del mondo, ma anche di muri e barriere mentali. Tramite le nostre voci partiremo dal limes romano fino ad affrontare uno dei più grandi muri: l'indifferenza. https://www.spreaker.com/show/concrete_1

- The Strange - Piume di Pavone. Un podcast che unisce il gioco di ruolo alla voce di chi lo vive. Ambientato nella Darsena odierna, una storia che porta alla luce i misteri e il soprannaturale di quella che i pochi Risvegliati chiamano l’Anomalia. Perché ti sei ancora voltata di spalle? Cosa hanno visto i tuoi occhi? Che cosa nasconde il quartiere? https://www.spreaker.com/show/the-strange-piume-di-pavone

- EUspresso: conversazioni sull’Europa. Politica, geopolitica, economia e storia: il punto di vista degli esperti sull'Europa di ieri, oggi e domani, a cura del Centro Europe Direct della Romagna con Università di Bologna, Campus di Ravenna DBC. https://www.spreaker.com/show/euspresso

- A trip to Europe. L'Unione Europea raccontata da chi ha vissuto la storia recente dell'Europa e da chi, viaggiando, quella storia la sta costruendo attraverso le parole dei volontari YouRope. https://www.spreaker.com/show/a-trip-to-europe

- Stories from afar. Un podcast multilingue, multiculturale, multi punti-di-vista, che vuole dare spazio a chiunque abbia una storia e voglia raccontarla. Storie da lontano che sono vicine a noi, storie da lontano che ci avvicinano. Storie da lontano che lontano ci portano eppure così vicini alla voce di chi le raccontano. A cura del Comune di Ravenna, CIDAS Cooperativa Sociale e Sol.Co Cooperativa Sociale. https://www.spreaker.com/show/stories-from-afar