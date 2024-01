Fantoccio del Niballo verso il cambio di colore dopo le accuse di razzismo? L'assessore: "Ne discuteremo, ma l'ambiente del Palio è sano"

Hanno avuto una forte eco le immagini degli attivisti di Spazi Mirabal, neonata associazione faentina, che durante la Nott de Bisò, ha protestato "contro il rogo del fantoccio che raffigura un uomo nero" con l'intenzione "di portare l'attenzione sul razzismo insito a questo evento". Da quel gesto, dichiara a RavennaToday una referente dell'associazione, "abbiamo intenzione di proseguire, con azioni sicuramente meno eclatanti che abbiano un impatto costruttivo sulla comunità. Siamo appena emersi, ma il nostro obiettivo è, tra gli altri, quello di studiare l'antifascismo come teoria e come pratica. E di occuparci ancora di Palestina, di transfemminismo, di diritti civili".

La protesta della Nott de Bisò è stato un momento per questo collettivo di far sentire per la prima volta la propria voce, partendo da esperienze vissute sul territorio: "Siamo stati accusati di voler stravolgere una tradizione, ma non lo abbiamo mai sostenuto. Sappiamo quanto sia vissuto con passione il palio dalla città. Ci è stato anche detto di tornarcene nei nostri Paesi, ma siamo tutti nati e cresciuti a Faenza ed è a partire dalla nostra comunità, specie dai più giovani, che abbiamo raccolto del disagio".

Mettere sullo stesso piano Niballo e la guerra in Palestina? "Una scelta audace"

Ma perché collegare il rogo del fantoccio del Niballo a quanto sta succedendo in Palestina? "Mentre preparavamo la nostra manifestazione eravamo consapevoli che il collegamento sarebbe sembrato audace - va avanti l'attivista di Spazi Mirabal - ma chi ha letto le motivazioni che stanno alla base del conflitto non può non vedere un progetto nazionalista e colonialista. Per questo, partendo dal nostro territorio, volevamo porre all'attenzione il genocidio che sta avvenendo in Palestina. Con i media italiani spostati tutti da un solo lato".

Resta comunque aperto il fronte Niballo, con le ipotesi circolate sul fatto che anche il volto del fantoccio possa in futuro avere i colori del rione che si è aggiudicato il palio precedente. "Non è partita da noi questa proposta - spiegano ancora da Spazi Mirabal - Noi volevamo insistere sul presente di questa tradizione che oggi lancia un messaggio con una valenza diversa rispetto a 60 anni fa".

In questa fase, comunque, ancora non ci sono stati contatti con i rioni e gli organizzatori della manifestazione. "A livello ufficiale abbiamo avuto solo la comunicazione che ci sarà un incontro con l'amministrazione comunale per discutere della questione".

L'assessore: "L'ambiente del Palio è sano e solidale"

Da palazzo di città, intanto, l'assessore alle Politiche sociali Davide Agresti racconta di aver sentito parlare di Spazi Mirabal solo durante la protesta del 5 gennaio. "Credo siano nati da poco e non conosco i referenti. Al contempo - aggiunge Agresti - in questi tre anni da amministratore ho avuto il piacere di poter conoscere a fondo ogni realtà rionale. Ho sempre trovato persone e ambienti estremamente solidali e attenti a tutti, contesti associativi dove la cura per il prossimo sono messi al primo posto. Basti pensare allo straordinario lavoro che hanno svolto durante la pandemia prima e per l'alluvione dopo, ma non solo. Se loro desidereranno discuterne nel comitato del palio ho piena fiducia che, in quella sede, ciò avverrà nella maniera più costruttiva possibile".