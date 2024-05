Polemiche per il cantiere sul lungomare, il Comune di Cervia: "Sarà sospeso a fine maggio"

L'amministrazione comunale di Cervia interviene sulle polemiche sorte nei giorni scorsi in merito al cantiere per il nuovo lungomare a Pinarella e Tagliata. L’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana del 'waterfront' di Pinarella-Tagliata, finanziato nell’ambito del Pnrr per un importo di 5.500.000 euro e riguardante tutto il viale Italia, è stato voluto fortemente daamministrazione comunale per consentire la rigenerazione dell’ambito territoriale relativo a Pinarella e Tagliata.

I lavori, appaltati a giugno 2023 e consegnati all’Rti aggiudicatario a novembre 2023, "allo stato odierno stanno procedendo secondo il cronoprogramma definito in sede di progettazione esecutiva, secondo l’offerta presentata in sede di gara dal raggruppamento e secondo la programmazione condivisa in fase esecutiva con la Direzione dei Lavori e le imprese, e prevede come ultimazione dei lavori la data del 25 marzo 2025 - spiegano dalla dirigenza del settore gestione del territorio - Nell’ottica di non arrecare disagi alle attività turistiche alberghiere e ricettive, nonché alle attività balneari e consentire l’afflusso in sicurezza delle persone durante la stagione estiva, la programmazione esecutiva dell’intervento è stata effettuata, già in fase progettuale, tenendo conto di sospendere le attività lavorative di cantiere al 31 maggio 2024 e ripristinare la circolazione stradale. Ad oggi tale data è pienamente confermata".

Saranno inoltre effettuati su Viale Italia interventi di ripristino della complanarità del piano stradale per il tratto da viale Mezzanotte a viale De Amicis al fine di consentire il passaggio in sicurezza del Tour de France. Terminata la stagione estiva e concluso l’evento Ironman Italy Emilia Romagna, "riprenderanno i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana fino alla data di ultimazione contrattuale come sopra indicato - assicurano - Non si vuole, in questo momento, entrare nel merito delle soluzioni tecniche individuate nel progetto esecutivo. Essendo un intervento in corso di esecuzione dei lavori e, quindi, ancora non arrivato a conclusione del suo processo di realizzazione, sono possibili accorgimenti e modifiche al progetto, che sono in fase di approfondimento da parte dei tecnici incaricati e dalle imprese esecutrici. Siamo consapevoli che la realizzazione di un intervento così complesso e di tale entità, che interessa tutta la sede stradale, e che necessita di rispettare scadenze temporali stringenti connesse al finanziamento pubblico ottenuto, possa creare notevoli disagi alle attività commerciali, turistiche, ricettive, balneari ed ai residenti, ma lo sforzo per ridurli il più possibile da parte dei tecnici e delle imprese coinvolte è continuo ed intenso e rimarrà tale fino al termine dei lavori".