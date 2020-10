Polemiche sui lavori a Brisighella: "Piante abbattute e belvedere stravolto"

Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria per la mitigazione del rischio lungo la parete gessosa sotto la Torre dell’Orologio di Brisighella, dopo un lungo iter nella richiesta e approvazione degli interventi finanziati dalla regione con un importo pari a 80.000 euro. E con i lavori sono partite anche le critiche: "Ci interroghiamo su chi stia vigilando all’operato e di chi sia la responsabilità dello stravolgimento di uno dei belvedere più caratteristici del borgo (uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring club e città slow) - contestano dal gruppo consiliare Insieme per Brisighella - L’abbattimento di varie piante, tra le quali un mandorlo centenario riconducibile all’albero ritratto nella litografia di Giuseppe Ugonia, è un vero e proprio scempio per una comunità che ha sempre avuto tra i suoi valori principali la tutela del paesaggio e della cultura del territorio. Fino ad oggi questo connubio è stato una delle forze del nostro territorio. Tutti potevano, a distanza di un secolo, continuare ad ammirare le visuali che hanno ispirato l’artista Giuseppe Ugonia, che nel 1920 esponeva alla Biennale di Venezia due opere, “Il Mandorlo della Torre” e “Ave Maria”".

"Ribadiamo lo sconcerto ambientale e culturale di un intervento che poteva essere eseguito coniugando la sicurezza e l’estetica del paesaggio e che qualcuno, dalle autorità regionali fino a quelle dell’attuale amministrazione guidata dal sindaco Pederzoli, dovrà renderne conto ai cittadini e a tutti coloro a cui interessano i beni comuni materiali e immateriali come la cultura. Con le risorse e i bilanci in ordine si possono asfaltare strade, ma le sensibilità non ha prezzo. Abbiamo chiesto chiarimenti ufficiali alla Regione Emilia-Romagna e alla Soprintendenza, visto che giace presso gli uffici comunali, una richiesta di “accesso agli atti” protocollata 10229 del 7 febbraio 2020 e non espletata, proprio per visionare il progetto cantierabile".