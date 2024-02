A Ravenna si discute di politiche e risorse del mare con il ministro Musumeci

Il consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna ha organizzato per il 28 febbraio, ore 19.30 al Grand Hotel Mattei, un incontro conviviale per discutere del Cipom e di un primo piano del mare. La struttura di missione per le Politiche del Mare istituita dal Consiglio dei Ministri ha designato un elenco di dieci esperti con il ruolo di supportare il Cipom (Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare) nel compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare per la redazione del “Primo piano del mare”. Il Cipom si occupa di economia marittima, coordinamento, sviluppo e difesa per eliminare o ridurre le sovrapposizioni di competenze e le relative incertezze, nonché raccogliere la sfida del superamento delle criticità che riducono le potenzialità strategiche di questa grande risorsa che è il mare.

Di questi argomenti se ne parlerà con vari ospiti. Dopo i saluti di Simone Bassi (presidente Propeller Port of Ravenna) seguirà un videomessaggio di Nello Musumeci (ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare). E poi ci saranno gli interventi di Pierpaolo Ribuffo (Ammiraglio di Divisione eComandante interregionale marittimo Nord, designato quale esperto per la redazione del Piano del Mare) e di Greta Tellarini (professoressa di diritto della navigazione e dei trasporti, designata quale esperto per la redazione del Piano del Mare). Modera Umberto Masucci (presidente The International Propeller Clubs).