La Polizia locale di Ravenna traccia il bilancio del 2022: oltre 2300 incidenti e quasi 1000 denunce

Venerdì 20 gennaio si celebra la ricorrenza di San Sebastiano, patrono e protettore della Polizia locale. In occasione della ricorrenza, la Polizia locale di Ravenna ha diffuso i dati riferiti al 2022 delle attività più rappresentative dei controlli che quotidianamente vedono impegnati, sull’intero territorio provinciale, oltre 400 uomini e donne che vestono la divisa della Polizia locale.

Nel corso dell'anno appena trascorso sono stati controllati quasi 50mila veicoli e i loro conducenti, per un totale di 177mila ore di attività. 197 sono stati gli Aso (accertamenti sanitari obbligatori) e i Tso (trattamenti sanitari obbligatori). I verbali redatti sono stati oltre 328mila (in netto aumento rispetto al 2021, quando furono 275mila), mentre le patenti ritirate sono state 461. Oltre a questo sono stati controllati 628 mezzi pesanti, che hanno portato all'accertamento di 235 violazioni.

Pesante anche il numero degli incidenti stradali rilevati: 2301, dei quali 27 mortali. Anche in questo caso numeri in aumento: nel 2021 gli incidenti rilevati furono 2001, dei quali 22 mortali. Nel settore di Polizia giudiziaria, i procedimenti sono stati 2839, con 951 denunce e querele, 13 arresti e 168 fermi. Per quanto riguarda invece la Polizia edilizia, i 739 controlli hanno fatto riscontrare 200 violazioni che hanno poi portato a 2 sequestri. Tanti anche i controlli ambientali, 5601 (più del doppio rispetto al 2021), con 2456 violazioni rilevate, 12 sequestri effettuati e 156 rinvenimenti di veicoli abbandonati. Infine la Polizia amministrativa ha effettuato 10.186 controlli (nel 2021 furono 4066) e 'staccato' 1634 multe.