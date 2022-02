Polizia, agenti sanzionati per i danni alle volanti: accolti i ricorsi del Sap

Accolti dal Capo della Polizia Lamberto Giannini, seppur in maniera parziale, i due ricorsi gerarchici patrocinati dalla Sap, Sindacato autonomo di Polizia, in relazione a due sanzioni disciplinari comminate ad altrettanti agenti della polizia ravennate. A renderlo noto è la Segreteria provinciale della Sap.

Le due sanzioni era non state decise dopo che, nel corso di due diversi interventi di Polizia, gli agenti "hanno avuto incidenti che hanno cagionato danni all’auto di servizio -, spiega il sindacato che si rivolge all'attuale questore Giusy Stellino affrmando che "il suo predecessore esercitò sui due dipendenti una leva punitiva che il SAP ritenne sin da subito sproporzionata, che si concluse con la trattenuta di parte dello stipendio per entrambi gli agenti".

Il sindacato di polizia aggiunge che "agli atti del procedimento, non appariva nessun riferimento all'ammontare del danno: il Capo della Polizia ha constatato infatti come l'intervento degli equipaggi fosse in itinere e che il ventilato danno in realtà fosse 'lieve' con l'assenza di conseguenze perniciose per l'equipaggio. Il provvedimento causò un forte disorientamento in Questura, anche in considerazione dell’esperienza e dei curricula degli operatori coinvolti: poliziotti esperti e stimati, con oltre 25 anni di attività su strada, destinatari di numerosi riconoscimenti per meriti di servizio".

I due agenti sanzionati si sono quindi opposti ap provvedimento punitivo emesso nei loro confronti. "Si è così dovuto avviare un evitabilissimo lavoro per la predisposizione dei ricorsi, ma le censure mosse, già espresse vanamente al Questore, alla fine hanno trovato accoglimento, seppur parziale, presso il Capo della Polizia il quale ha derubricato le sanzioni pecuniarie disponendo la restituzione ai dipendenti delle somme loro trattenute - spiega la Sap che prosegue: - Non è la prima volta che ciò avviene, il Sap è seriamente preoccupato per la gestione dello strumento disciplinare in questa provincia, visti i numerosi ricorsi accolti sia in sede gerarchica che giurisdizionale".

"Dal 2017 in provincia di Ravenna i tentativi di conciliazione non hanno quasi mai trovato accoglimento ed i provvedimenti del Questore sono stati ribaltati e/o modificati solo in sede di ricorso - dichiara il sindacato che passa in rassegna alcuni episodi - due ricorsi gerarchici accolti dal Capo della Polizia per la mancata concessione del congedo per trasferimento a neo trasferiti colleghi; un ricorso vinto al TAR Emilia Romagna per una pena pecuniaria ingiustamente attribuita con conseguente ingiunzione di correzione del rapporto informativo del collega ricorrente; una sospensiva cautelare concessa dal TAR Emilia Romagna relativa ad una pena pecuniaria dichiarata inefficace, con udienza di merito calendarizzata a stretto giro; due pene pecuniarie derubricate dal Capo della Polizia con restituzione della somma trattenuta ai rispettivi colleghi notificate proprio lo scorso venerdì 18 febbraio 2022".

"Non è confortante vedere che all’interno della Questura di Ravenna i tentativi di evitare

inutili fastidi e sofferenze dei dipendenti non trovano accoglimento e che per essere ascoltati i poliziotti di questa provincia debbano rivolgersi al Dipartimento della pubblica sicurezza o al Giudice - conclude il Sap con un appello al nuovo questore Stellino - vorremmo che questo trend fosse decisamente invertito evitando che il SAP si cali nel ruolo di novello 'Robin Hood' che restituisce agli operatori di polizia ciò che l’Amministrazione locale pervicacemente non riconosce o addirittura toglie forzosamente dalle loro tasche: sappiamo bene che questa non è la contea di Nottingham, ma la Questura di Ravenna".